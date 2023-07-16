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Kaçak göçle mücadele operasyonları arttı! İstanbul ve turizm bölgeleri mercek altında

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 15:19
Türkiye kaçak göçle mücadelede operasyonlarını sürdürüyor. Son 1 ayda 15 binden fazla kaçak göçmen yakalandı. Daha fazla ayrıntıyı A Haber ekibinden Murat Sekban aktardı.
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