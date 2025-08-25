Kabine 2. kez Ahlat’ta toplanıyor! Gündemde neler var?

25 Ağustos 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 09:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısını bugün Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirecek. Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra Irak ve Suriye'de yaşananlar ve Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri ve Gazze'de yaşananların da ele alınması bekleniyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Kabine'nin gündemi ile ilgili gelişmeleri canlı yayında özetledi.
