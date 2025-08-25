Kabine 2. kez Ahlat’ta toplanıyor! Gündemde neler var?

25 Ağustos 2025, Pazartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla kabine toplantısını bugün Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirecek. Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra Irak ve Suriye'de yaşananlar ve Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri ve Gazze'de yaşananların da ele alınması bekleniyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Kabine'nin gündemi ile ilgili gelişmeleri canlı yayında özetledi.