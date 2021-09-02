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Kabil Havalimanı'nın işletilmesi | Bakan Çavuşoğlu: İş birliği teklifleri var, bunların hepsini değerlendiriyoruz

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Giriş: 02.09.2021 15:44
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz." dedi.  AB'nin göçmenler ile ilgili siyasetiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "'Biz para veririz, Afganları ülkede tutun gelmesinler' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz." şeklinde konuştu.

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