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Kabe'ye hakaret davasında ara karar! Tutuklu 2 sanık tahliye edildi

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Giriş: 18.03.2021 00:14
Güncelleme:18.03.2021 00:14
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2’si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

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