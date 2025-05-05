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Kaan’dan müjdeler yolda! 20 Gökbey’in üretimi sürüyor

Kaan’dan müjdeler yolda! 20 Gökbey’in üretimi sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.05.2025 18:03
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yerli ve milli savaş uçağı Kaan'a ilişkin yeni müjdeler verdi. Mehmet Demiroğlu, üretilecek yeni Kaan prototipiyle gelecek yıl uçuş ve yer testlerinin hızlanacağını söyledi. 2026 yılının sonuna doğru Kaan'ın üçüncü prototipinin de üretilmesi planlanıyor. Bir diğer önemli proje ise yerli ve milli genel maksat helikopter projesi Gökbey. Seri üretim hattında bugüne kadar 7 prototip yapıldığını belirten Demiroğlu, hali hazırda 26 Gökbey'in üretiminin sürdüğünü söyledi. Bir sonraki adım da ise 60 Gökbey daha üretilecek.
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Kaan’dan müjdeler yolda! 20 Gökbey’in üretimi sürüyor
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