Joe Biden’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan küstah açıklamalarına vatandaşlar sert tepki gösterdi. Joe Biden’ın skandal açıklamalarına halk ne diyor? İşte halk tepkilerini A Haber'de dile geitirdi.

Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklamalarına vatandaşlar sert tepki gösterdi. Joe Biden'ın skandal açıklamalarına halk ne diyor? İşte halk tepkilerini A Haber'de dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

TÜRKİYE OYNANACAK ÜLKE DEĞİL

*Türkiye oynanacak bir ülke değil. Türkiye ile her önüne gelen oynarsa var bizim halimize. 83 milyonun şerefinle oynamak gibi bir şey bu. Çıkarları olan ülkeler bunu deniyorlar. Bunu her zaman denediler şimdi daha çok deniyorlar. Türkiye buna en sert şekilde cevabını verecektir.

15 TEMMUZ'DA YIKAMADILAR ŞİMDİ TEKRAR GÜNDEME GETİRDİLER

*Bu durum ABD'ye vazife değil. Bugün ABD'de seçim oluyor konu Recep Tayyip Erdoğan. Kesinlikle kınıyorum esefle bu konuşmasını. Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da yıkamadılar şimdi tekrar gündeme getirdiler.

LİDERİMİZİ KISKANIYORLAR

*ABD'de bizim liderimiz gibi bir lider olmadığı için kıskanıyorlar. Acaba bunu nasıl alt ederiz deviririz de Türkiye'ye daha zayıf birine getiririz diye uğraşıyorlar.

*Türk milleti vatanını milletini bayrağını ve başkomutanını seven bir millettir.

*Bu konu tamamen bir devlet meselesidir. Muhalefetin de bir açıklama yapması gerekiyor.

*Kılıçdaroğlu'nun da devletin yanında olması lazım.