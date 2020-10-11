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İzmirliler bıktı: Manda Deresi'nin kirlilik sorunu halkı çileden çıkardı

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Giriş: 11.10.2020 00:01
Güncelleme:11.10.2020 00:17
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Manda Deresi'nin kötü koku ve kirlilik sorunu çözülemiyor. İlçenin merkezinden geçen derenin kirliliği artık bölge halkını çileden çıkarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlendiğini iddia ettiği derenin görüntüleri bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor. Bölge halkı ise derenin en kısa sürede ıslah edilip konuya bir çözüm bulunmasını bekliyor.
İzmirliler bıktı: Manda Deresi'nin kirlilik sorunu halkı çileden çıkardı
İzmirliler bıktı: Manda Deresi'nin kirlilik sorunu halkı çileden çıkardı
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