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İzmir'e giden bakanlardan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde flaş açıklamalar
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye giden bakanlar, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Bugün 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız" ifadelerini kullandı.