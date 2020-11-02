02 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir'e giden bakanlardan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde flaş açıklamalar

İzmir'e giden bakanlardan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2020 11:01
Güncelleme:02.11.2020 11:05
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye giden bakanlar, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Bugün 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız" ifadelerini kullandı.
Bakanlar İzmir'de
Bakanlar İzmir'de
Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de
Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de
Hayat bir kez daha kazandı
"Hayat bir kez daha kazandı"
65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı!
65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı!
58 saat sonra kurtarılan İdil'in enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
58 saat sonra kurtarılan İdil'in enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
14 yaşındaki İdil enkazdan böyle kurtarıldı!
14 yaşındaki İdil enkazdan böyle kurtarıldı!
İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil kurtarıldı
İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil kurtarıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir'de flaş açıklamalar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir'de flaş açıklamalar
Ermenistan askerlerinin 3’te 2’si SİHA’larımız...
"Ermenistan askerlerinin 3’te 2’si SİHA’larımız..."
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa açıklaması
Depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası tedbir amaçlı boşatıldı | A Haber muhabiri detayları anlattı
Depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası tedbir amaçlı boşatıldı | A Haber muhabiri detayları anlattı
İzmirli depremzedelere maddi yardımlar başladı
İzmirli depremzedelere maddi yardımlar başladı
Daha Fazla Video Göster