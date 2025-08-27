27 Ağustos 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları İzmir'deki kentsel dönüşüm yılan hikayesine döndü! İzmir'deki proje 15 yıldır tamamlanamadı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 15:32
Güncelleme:27.08.2025 15:34
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi 15 yıldır tamamlanamadı ve çok sayıda kent sakini mağdur edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İzmir'deki mağdurları göz ardı ederek "Kimse dolandırılmadı" ifadesini kullandı. Vatandaşlar ise bu sözlere tepkili. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.

