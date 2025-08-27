İzmir’deki kentsel dönüşüm yılan hikayesine döndü! İzmir’deki proje 15 yıldır tamamlanamadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi 15 yıldır tamamlanamadı ve çok sayıda kent sakini mağdur edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İzmir'deki mağdurları göz ardı ederek "Kimse dolandırılmadı" ifadesini kullandı. Vatandaşlar ise bu sözlere tepkili. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.

