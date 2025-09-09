İzmir’deki hain saldırının arkasında kimler var?

İzmir’in Balçova ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, Türkiye'yi derinden sarstı. İlçedeki bir polis karakoluna 16 yaşındaki E.B. tarafından düzenlenen saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu; 6 polis memuru ise yaralandı. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Türkiye bu hain saldırıyı konuşurken, saldırganın telefonundan çıkan veriler saldırının arkasındaki yapılara dair merakı artırdı. A Haber ekranlarında konuşan Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, olayın perde arkasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN