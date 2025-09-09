09 Eylül 2025, Salı

İzmir'deki hain saldırının arkasında kimler var?
İzmir’deki hain saldırının arkasında kimler var?

İzmir'deki hain saldırının arkasında kimler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 01:45
Güncelleme:09.09.2025 01:46
İzmir’in Balçova ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, Türkiye'yi derinden sarstı. İlçedeki bir polis karakoluna 16 yaşındaki E.B. tarafından düzenlenen saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu; 6 polis memuru ise yaralandı. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Türkiye bu hain saldırıyı konuşurken, saldırganın telefonundan çıkan veriler saldırının arkasındaki yapılara dair merakı artırdı. A Haber ekranlarında konuşan Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, olayın perde arkasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
