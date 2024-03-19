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İzmir'de ulaşımı kilitleyen eylem

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Giriş: 19.03.2024 13:42
İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye-İş Sendikasına bağlı işçiler grev yapıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
İzmir’de ulaşımı kilitleyen eylem
İzmir'de ulaşımı kilitleyen eylem
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