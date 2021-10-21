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İzmir'de tesis kapatıldı 5 milyon TL çöpe gitti! Et Entegre Tesisi'nin kapısına neden kilit vuruldu?

A Haber
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Giriş: 21.10.2021 12:20
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde faaliyete geçirilen Et Entegre Tesisi'nin kapısına kilit vuruldu. Peki 5 milyon lira neden çöpe gitti? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçirilen Et Entegre Tesisi'nin kapısına kilit vuruldu. Ulamış Mahallesi'nde yapılan tesis kapatılırken yapılan milyonlarca harcama ise çöpe gitti.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Ayçe, "Arkamda görmüş olduğunuz tesis 2020 yılında açıldı her tarafı yeni bir tesis ama ne yazık ki kapısına kilit vuruldu. İddialarda o dönemde veteriner yok dendi Seferihisar Belediyesi'nde araştırmalarımıza göre 4 veteriner görev yapıyordu. Peki bu tesisin kapısına neden kilit vuruldu?" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TAMAMEN BECERİKSİZLİK

Boztepe, "Beceriksizlik, tamamen Tunç Soyer'in ve ailesinin beceriksizliği. 'Başka bir tarım mümkün' diyen Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer 6 ay gibi bir yerde burayı kapattı. Burası geçen yıl Ekim ayında açıldı. Mart ayında ise kapatıldı. En büyük sebeplerinden birisi başta ailenin beceriksizliği. Seferihisar'ı bitirdi hiçbir projesi yok." şeklinde konuştu.

Acilen çözülmesi gerektiğini söyleyen Boztepe, "Burası 8 dana 14 koyun kapasiteli bir et entegre tesisi oysa burada 150 baş hayvanın kesildiği günlerin olduğunu biliyoruz. Kalitesiz et ortaya çıkmış oluyor. Kalitesiz bir üretim yapıldı burada. Seferihisar'daki kasaplar buradan alışı kesti. Seferihisar kasapları tehdit edildi kesimlerini burada yapın diye. Burası bu şekilde kapatıldı." dedi.

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