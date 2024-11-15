İzmir'de sağanak sonrası su baskını! Ev ile iş yerlerini su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

İzmir’de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan bazı cadde ve sokakları su bastı. Bir caddede biriken yağmur sebebiyle ise araçlar suda mahsur kaldı. Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak sebebiyle Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı. Esnaf, biriken suları tahliye etmek için fırça ve süpürgelerle iş başına koyuldu. Kısa sürede taşan sular, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar suda mahsur kaldı, çevredeki vatandaşlar yardıma yetişti.

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