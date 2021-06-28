28 Haziran 2021, Pazartesi
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İzmir’de CHP yönetimine sert tepki: Bunca yıl oy verdim yazıklar olsun! Bıktık artık CHP’den
Yıllardır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de kronikleşen sorunlar bir türlü çözülemedi. Bu durum haliyle İzmirlileri de çileden çıkardı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kemeraltı Çarşı'nı ziyaretinde yanına gelen bir kadın, CHP yönetimine isyan etti, ''Bunca yıl oy verdim yazıklar olsun'' dedi.