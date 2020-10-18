İzmir'de çevre felaketi! Sanayi sitesinin atıkları yola taştı

Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu her geçen gün artıyor! Bornova'daki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nden çıkan deri atıklar çöp alanı olmadığı için sokağa dökülüyor. Zaman zaman çöpler yakılıyor ve atıklardan yükselen kimyasallar ilçeye yayılıyor. İşte A Haber WhatsApp ihbar hattına gelen o görüntüler...