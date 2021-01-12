İzmir'de "Agamemnon" tartışması

İzmir'de geçici olarak yapılan Pasaport rıhtımına Truva'yı istila eden yunan kral Agamemnon'un verilmesi tepkilere neden olmuştu. Belediye meclis toplantısında yeniden gündeme gelen iskele, tarışmanın fitilini bir kez daha ateşledi. Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren bazı meclis üyeleri, salonu terk etti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Avukat Özgür Hızal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir'de geçici olarak yapılan Pasaport rıhtımına Truva'yı istila eden yunan kral Agamemnon'un verilmesi tepkilere neden olmuştu. Belediye meclis toplantısında yeniden gündeme gelen iskele, tarışmanın fitilini bir kez daha ateşledi. Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren bazı meclis üyeleri, salonu terk etti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Avukat Özgür Hızal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Pasaporttaki vapur iskelesini tadilat gerekçesiyle kapattı. Yerine de seferlerin aksamaması için mendirek içine yüzer iskele koydu. İsmini ise Yunan Kralı Agamemnon koydu. Bu durum İzmirlileri öfkelendirdi.





Agamemnon ismi ayrıca Çanakkale Savaşı sırasında Türk yurdunu işgal etmek isteyen Fransız ve İngilizlerin kullandığı savaş gemisi olması amacıyla da önem taşıyor. İngiliz Kraliyet Ordusu tarafından idare edilen Agamemnon Çanakkale'de Mehmetçik'in üzerine adeta yağmur gibi top mermisi gönderirken yüzbinlerce vatan evladının şehit olmasına neden oldu. Bu zırhı ayrıca İstanbul'un işgalinde de İstanbul'a demirlemiş ve daha sonra da Mondoros Ateşkes Anlaşması da bu zırhlıda imzalandı. Bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli olan Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanan anlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdiği.

Tunç Soyer'in Türk tarihi açısından hafızasında bu denli bir olaya tanıklık eden ismi İzmir'de bir iskeleye vermesi tepki çekerken Yunan Ordusu tarafından Ege Denizi'nde yapılan tüm tatbikatlara da Agamemnon adı veriliyor.