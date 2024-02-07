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İzmir'de 2,5 milyar TL'lik vurgun! Yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 14:16
İzmir'de yüksek kar vaadiyle iki bin 500 kişiden iki buçuk milyar lira toplandı. Otuz zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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