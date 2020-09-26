İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı'dan terör örgütünün ajansına pandemi röportajı

Eli kanlı PYD/YGP'nin eş başkanına demokrasi ödülü verecek kadar ileri giden TTB'den bir skandala daha imza attı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, terör örgütü PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na röportaj verdi. Çamlı, dünyanın taktir ettiği ve öve öve bitiremediği şehir hastanelerini eleştirdi.