İzmir Şehir Hastanesi açılıyor! 22. dev sağlık yatırımı 2 bin 400 yatak kapasiteli

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ardından 22. dev sağlık yatırımı olan İzmir Şehir hastanesi de açılıyor. İzmir şehir hastanesi 640 bin metrekare kapalı alana sahip genel hastane konseptinde içinde 4 hastane tarzında yapıldı. Peki hastane ne zaman hizmete girecek? Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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