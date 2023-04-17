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İzmir Şehir Hastanesi açılıyor! 22. dev sağlık yatırımı 2 bin 400 yatak kapasiteli

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Giriş: 17.04.2023 15:53
Güncelleme:17.04.2023 15:54
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ardından 22. dev sağlık yatırımı olan İzmir Şehir hastanesi de açılıyor. İzmir şehir hastanesi 640 bin metrekare kapalı alana sahip genel hastane konseptinde içinde 4 hastane tarzında yapıldı. Peki hastane ne zaman hizmete girecek? Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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22. dev sağlık yatırımı açılıyor
22. dev sağlık yatırımı açılıyor
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