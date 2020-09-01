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'İzmir Jandarması’ndan flaş operasyon! FETÖ’cüler jet ski ile kaçmaya çalıştı, adaya ulaşamadan yakalandı

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Giriş: 01.09.2020 17:28
Güncelleme:01.09.2020 17:31
Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup oldukları gerekçesiyle haklarında örgüt üyeliğinden yargılama devam eden FETÖ üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B., İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jet ski ile Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler tutuklandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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