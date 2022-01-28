İzmir Büyükşehir’in bitiremediği proje! Buca Tüneli’nde 4 yılda sadece 300 metre kazıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2018'de inşasına başladığı Buca Tüneli hala bitirilemedi. Geçen sürede projenin sadece 300 metrelik bölümü kazıldı. İzmir Büyükşehir projeyi neden bitiremedi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mısırlı, "Totalde baktığımız zaman belki bu proje 1 milyar liraya mal olacak. Bu hesapsızlığın sonucundaki artan maliyetler tamamen kamuya bir zarar olarak dönüyor." dedi.​

İzmir için önemli bir projeydi ancak 2018'de başlanan şu anda 300 metresi kazılabilen tünel 2018'den bugüne kadar başladığı yerde duruyor. Şu anda da ihale süreci yeniden yapıldı. Belirsizlik sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAMUYA ZARAR OLARAK DÖNÜYOR"

Mısırlı, "Buranın bu tünel kısmı 110 milyon liraya ihale edilmişti. Bir de otoyol dediğimiz 7.1 kilometresi de 50 milyon liraya, ancak bunlar süresinde bitmediği için rakamlar da katlandı. Burada yaklaşık 200 milyon liraya yakın da kamulaştırma yapıldı. Totalde baktığımız zaman belki bu proje 1 milyar liraya mal olacak. Bu hesapsızlığın sonucundaki artan maliyetler tamamen kamuya bir zarar olarak dönüyor." ifadelerini kullandı.