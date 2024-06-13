İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eylem! Kentte 6 bin 200 memur iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Çalışan memurlar eyleme başladı. Memurlar sosyal haklarını vermeyen Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösteriyor. Memurlar ve sendika temsilcileri talepleri kabul edilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Kentte 6 bin 200 memur iş bıraktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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