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İzmir açıklarında FETÖ operasyonu

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 14:18
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, FETÖ soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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İzmir açıklarında FETÖ operasyonu
İzmir açıklarında FETÖ operasyonu
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