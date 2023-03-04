04 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti'ye döner dönmez bombayı patlattı! Cihan Paçacı: Masadan kalkmadık kaldırıldık! Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan kalmasının ardından siyaset gündemi sıcak saatler yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri nedeniyle görevden ayrılan ve dün tekrar görevine dönen Cihan Paçacı'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Paçacı, "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz." yorumunu yaptı.