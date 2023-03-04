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İYİ Parti'ye döner dönmez bombayı patlattı! Cihan Paçacı: Masadan kalkmadık kaldırıldık! Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

DHA
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Giriş: 04.03.2023 13:50
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan kalmasının ardından siyaset gündemi sıcak saatler yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri nedeniyle görevden ayrılan ve dün tekrar görevine dönen Cihan Paçacı'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Paçacı, "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz." yorumunu yaptı.
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