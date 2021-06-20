20 Haziran 2021, Pazar
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İYİ Parti'nin soğan tiyatrosunda yeni detay!
Adana'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener’in önüne döken Mehmet Bülbül'ün kayınbiraderi Ahmet Üzülgü A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuştu. Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığını söyleyen Üzülgü, Bülbül için "Güneş ne yandan doğarsa elini o yana açar" ifadelerini kullandı. Üzülgü ayrıca Bülbül'ün soğanları döktüğü esnada bisikletinin çalındığı da ifade etti.