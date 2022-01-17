17 Ocak 2022, Pazartesi
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İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden Vedat Yenerer istifa etti! Meral Akşener'e bombalama
Son dakika haberleri... İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, partisinden istifa ettiğini duyurarak bomba açıklamalarda bulundu. Meral Akşener ve parti içindeki mevcut durumu eleştiren Yenerer, ''Partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır. Kirli siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.