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İYİ Partili yönetici şehit Ömer Halisdemir'e "darbeci" dedi

A Haber
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Giriş: 25.07.2021 19:30
Güncelleme:25.07.2021 19:30
İyi Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. Sarıtaşlı, 15 Temmuz kahramanı astsubay Ömer Halisdemir'e "asıl darbeci" dedi. Skandal sözler sonrası İYİ Partili isim sosyal medya hesabını gelen tepkiler üzerine kapattı.

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye yaptığı sosyal medya paylaşımı ile sahip çıktı. Sarıtaşlı 15 Temmuz gecesi darbeci Semih Terzi'yi vurarak büyük bir kahramanlığa imza atan Ömer Halisdemir için "asıl darbeci" ifadesini kullandı.

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