30 Kasım 2023, Perşembe
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İYİ Partili Fedai Çakmaklı’dan çarpıcı iddia: Yerim parayla satıldı! İYİ Parti FETÖ taktiği ile kuruldu
Kayıt dışı para ve taciz iddialarıyla sarsılan İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti Şanlıurfa eski il başkanı Fedai Çakmaklı, 28 mayıs seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu ancak yerinin parayla başkasına satıldığını ileri sürdü, "Bu bir FETÖ taktiğidir" dedi.