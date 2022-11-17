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İYİ Partili Erozan İstiklal bombacısını aklamaya çalıştı: Paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir

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Giriş: 17.11.2022 01:08
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırıyla 6 vatandaşımızı hayattan koparan teröristi aklamaya çalıştı. Teröriste 'terörist' denmesi için delillerin olup olmadığını bilmediğini söyleyen Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir." dedi.
İYİ Partili Erozan bombacıyı aklamaya çalıştı
İYİ Partili Erozan bombacıyı aklamaya çalıştı
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