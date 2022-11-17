İYİ Partili Erozan İstiklal bombacısını aklamaya çalıştı: Paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırıyla 6 vatandaşımızı hayattan koparan teröristi aklamaya çalıştı. Teröriste 'terörist' denmesi için delillerin olup olmadığını bilmediğini söyleyen Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir." dedi.