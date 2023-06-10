10 Haziran 2023, Cumartesi
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İYİ Parti’den CHP’ye yerel seçim resti: Bazı büyükşehirleri bize bırakın
6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı seçimlerinde uğradığı başarısızlığın ardından, "Masa dağılacak mı?" sorusu her geçen gün daha fazla sorulmaya başlandı. Bu sorunun yanıtı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.