İyi Parti'den 'Ayasofya' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ayasofya Camii'ndeki programa davet ettiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, korumalarından birinde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle programa katılamayacağını bildirdi.

İyi Parti Lideri Akşener, koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı günden itibaren 14 günlük karantinaya girdi. Karantina süresi 27 Temmuz pazartesi günü sona erecek.

İYİ PARTİ'DEN 'AYASOFYA' AÇIKLAMASI

İyi Parti'den yapılan açıklamada, "Sayın genel başkanımız, tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için, 24 temmuz'daki programa katılmama kararı almıştır." denildi.