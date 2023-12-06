İYİ Parti'de yaprak dökümü! İstanbul Vekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partiden istifa etti

Sancılı günler geçiren İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den isitfa ettiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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