İYİ Parti'de Ümit Dikbayır krizi! Ne zaman savunma yapacak?

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Merkez disiplin kurulu ise Ümit Dikbayır'ı davet etti. İYİ Partili Ümit Dikbayır ne zaman savunma yapacak? Detayları Ankara'dan İlter Yeşiltaş aktardı.

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