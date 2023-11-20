20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor

İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 12:49
İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor. Yerel seçimlere doğru İYİ Parti'de neler oluyor? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’de peş peşe istifalar yaşanıyor
İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor
Bakan Tunç’tan yüzde 50+1 açıklaması
Bakan Tunç'tan yüzde 50+1 açıklaması
AFAD’dan destek ödemeleri!
AFAD'dan destek ödemeleri!
CHP’de çift başlılık endişesi
CHP’de çift başlılık endişesi
Gemi battı 11 kişi kayıp!
Gemi battı 11 kişi kayıp!
Acil vakaya giden ambulansın önünü kestiler
Acil vakaya giden ambulansın önünü kestiler
MİT’in rehine diplomasisi
MİT’in rehine diplomasisi
Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi
Husiler’den katil İsrail’e gemi tehdidi
Husiler'den katil İsrail'e "gemi" tehdidi
A Haber canlı yayınında roketli saldırı
A Haber canlı yayınında roketli saldırı
Daha Fazla Video Göster