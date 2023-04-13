13 Nisan 2023, Perşembe
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İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Almanya yürütme kurulunda Emsal Kuş ve Seyfettin Kuzu'dan istifa
İYİ Parti Almanya yönetim kurulunda peş peşe istifalar yaşanıyor. Almanya yürütme kurulu ve genel başkan yardımcılarından Emsal Kuş ile Seyfettin Kuzu, yayımladıkları mesajla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.