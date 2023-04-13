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İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Almanya yürütme kurulunda Emsal Kuş ve Seyfettin Kuzu'dan istifa

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 16:16
İYİ Parti Almanya yönetim kurulunda peş peşe istifalar yaşanıyor. Almanya yürütme kurulu ve genel başkan yardımcılarından Emsal Kuş ile Seyfettin Kuzu, yayımladıkları mesajla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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