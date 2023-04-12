FETÖ'nün "simge ismi" Ahmet Bedir'den İYİ Parti adayı İdris Naim Şahin'e özel dua!

KOALİSYON MASASI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN UMUDU OLDU

PKK'nın yanı sıra KHK'lıların iadesi gibi verilen vaatlerle FETÖ'cülerin de umudu konumuna gelen "Koalisyon Masası"nın vekil aday listeleri de örgüt üyelerinin umutlarını yeşertti. CHP milletvekili aday listesi parti tabanında kaos yaratırken, listede yer alan isimler kamuoyunda da büyük tepki topladı. FETÖ'nün adalet sistemindeki yapılanmasının en aktif olduğu dönemde Adalet Bakanı olarak görev yapan Sadullah Ergin, DEVA kontenjanından aday gösterildi. Masada CHP'nin büyük ortağı olan İYİ Parti ise aynı dönemde İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin'i Ordu'dan milletvekili adayı yaptı.