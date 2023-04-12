FETÖ'nün "simge ismi" Ahmet Bedir'den İYİ Parti adayı İdris Naim Şahin'e özel dua!
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece 32 gün kaldı. HDP destekli 6'lı koalisyon masası ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklarken, CHP liderinin adaylığı sonrası koalisyon masası PKK ve FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin de umudu oldu. Aday olarak açıklanmasının ardından Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile pazarlık masasına oturan Kılıçdaroğlu, ardından açıkladığı CHP'nin milletvekili adayları listesine FETÖ'nun alçak kumpasları sırasında Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'e yer verirken; koalisyonun büyük ortağı İYİ Parti de aynı dönem İçişleri Bakanı olan İdris Naim Şahin'i Ordu'dan milletvekili adayı gösterdi. O isimlerden Şahin'e FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'le yakın ilişkisi bulunan FETÖ'cü Ahmet Bedir sahip çıktı. Bedir, yaptığı paylaşımda İdris Naim Şahin'in "insî şeytanlardan korunması için" dua etti.
Türkiye'de seçim süreci devam ediyor. 14 Mayıs'a günbegün yaklaşılırken, muhalefette "ortak aday" krizi sonrası patlayan "ortak liste" krizinin yankıları sürüyor. 6'lı koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adının kamuoyuna ilan edilmesinin ardından soluğu HDP'nin yanında almış ve pazarlık masasına oturmuştu. Masada yapılan pazarlıklar sonrası HDP, aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken; terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından da peş peşe Kılıçdaroğlu lehine mesajlar gelmişti.
KOALİSYON MASASI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN UMUDU OLDU
PKK'nın yanı sıra KHK'lıların iadesi gibi verilen vaatlerle FETÖ'cülerin de umudu konumuna gelen "Koalisyon Masası"nın vekil aday listeleri de örgüt üyelerinin umutlarını yeşertti. CHP milletvekili aday listesi parti tabanında kaos yaratırken, listede yer alan isimler kamuoyunda da büyük tepki topladı. FETÖ'nün adalet sistemindeki yapılanmasının en aktif olduğu dönemde Adalet Bakanı olarak görev yapan Sadullah Ergin, DEVA kontenjanından aday gösterildi. Masada CHP'nin büyük ortağı olan İYİ Parti ise aynı dönemde İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin'i Ordu'dan milletvekili adayı yaptı.
İYİ PARTİ ADAYI İDRİS NAİM ŞAHİN'E FETÖ'NÜN ÖNDE GELEN İMAMINDAN DUA
Bu isimlerle ilgili tartışmalar henüz sıcaklığını korurken, İdris Naim Şahin'e FETÖ'nün önde gelen isimlerinden destek mesajı geldi. Bir dönem Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Ahmet Bedir, Şahin'in adaylığı sonrası bir paylaşım yaparak dua etti. Bedir, sosyal medya hesabı üzerinden İdris Naim Şahin'in yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!" ifadelerini kullandı.
FETÖ MOLLALARI İÇİNDE AKADEMİK SEVİYESİ EN YÜKSEK KİŞİ
Ahmet Bedir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin önemli isimlerinden olan firari FETÖ'cü Adil Öksüz'le yakın ilişki içerisindeydi. Örgütün üst düzey imamlarından olan Bedir, Bozok Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde "FETÖ mollaları içinde akademik seviyesi en yüksek kişi" olarak bilinirken; Adil Öksüz'ü de başka FETÖ üyeleriyle tanıştırarak irtibat kurmasına aracılık ettiği yakalanan FETÖ'cülerin ifadelerinde yer aldı.
*Adil Öksüz ve FETÖ'nün simge isimleri
ADİL ÖKSÜZ'LE YAKIN ARKADAŞ FETÖ'NÜN 5 SİMGE İSMİNDEN BİRİ
Adil Öksüz'le Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden de arkadaş olan Bedir, 1990 yılında Öksüz'le birlikte mezun olan örgütün 5 simge ismi arasında bulunuyor. Bedir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK'lar ile görevinden ihraç edilen isimler arasında.
İDRİS NAİM ŞAHİN FETÖ'CÜLERİ SAVUNMUŞTU
İyi Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.
FETÖ'CÜLERDEN KOALİSYONA DESTEK
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür de, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda koalisyon masasına desteğini açıklamıştı. CHP liderinin adaylık konuşmasının ilk bölümünü paylaşan Şükür, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullanmıştı.
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