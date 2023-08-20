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İYİ Parti'de kritik hafta! Meral Akşener 26 Ağustos'ta ne mesaj verecek?

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 10:32
İYİ Parti'de kritik haftaya giriliyor. Genel Başkan Meral Akşener 26 Ağustos'ta kameraların karşısına geçecek. Peki Akşener'in ne mesajlar vermesi bekleniyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "komşu olalım" çağrısına ne yanıt verecek? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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