01 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti’de kaos büyürken Merak Akşener sessizliğini koruyor
İYİ Parti, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddiaları ile çalkalanırken, Genel Başkan Meral Akşener sessizliğini koruyor. Meral Akşener, siyasette bomba etkisi yaratan iddialarla ilgili tatmin edici bir açıklama yapmadı. Disiplin kuruluna yazılı savunmasını veren Ümit Dikbayır ise hakkındaki taciz ve diğer iddiaları reddetti.