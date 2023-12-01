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İYİ Parti’de kaos büyürken Merak Akşener sessizliğini koruyor

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 09:42
İYİ Parti,  Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddiaları ile çalkalanırken, Genel Başkan Meral Akşener sessizliğini koruyor. Meral Akşener, siyasette bomba etkisi yaratan iddialarla ilgili tatmin edici bir açıklama yapmadı. Disiplin kuruluna yazılı savunmasını veren Ümit Dikbayır ise hakkındaki taciz ve diğer iddiaları reddetti.
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