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İYİ Parti'de ''gitme Meral Akşener'' çağrıları! Milletvekilleri Akşener’i ikna etmeye çalışıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 18:44
İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi. Bazı milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının Akşener'i kararından vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi. Tam da bu süreçte kurultayın iptal edileceği öne sürüldü. Peki partide son durum ne? Cevabı ve daha fazları haberimizde.
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