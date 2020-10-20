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İYİ Parti'de FETÖ'cü il başkanı şoku! AK Parti'den açıklama: Akşener milletin beklediği adımları atmak durumundadır

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Giriş: 20.10.2020 15:22
Güncelleme:20.10.2020 15:26
İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf ederken bu konuyu Meral Akşener'e aktardığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuya ilişkin "Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır." dedi.
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