İYİ Parti’de A Takımı değişti! Yavuz Ağıralioğlu’na görev verilmedi

İYİ Parti yönetiminde adeta deprem oldu. Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden aldı. Ağıralioğlu'na yeni Başkanlık Divanı’nda görev verilmedi. Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları ise Koray Aydın'dan alınarak doğrudan Akşener'e bağlandı. Başkanlık Divanı'ndaki bu değişiklik Millet İttifakı ortaklarına bir mesaj olarak yorumlandı.

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