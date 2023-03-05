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İYİ Parti masadan kalktı mı gönderildi mi? İYİ Parti’nin yeni yol haritası ne olacak?

A Haber
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Giriş: 05.03.2023 11:21
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp geçtiğimiz gün 6'lı koalisyondan ayrılığını açıkladı. Adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yapan Meral Akşener, iki isim tarafından veto yedi. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı koalisyonun dağılmasına ilişkin ilk kez konuştu. "Oturdular, konuştular, dağıldılar demiştim, öyle de oldu" diyen Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yol haritamıza bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Peki bundan sonra ne olacak? 5’li koalisyon ne yapacak? Meral Akşener’in yol haritası ne olur? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi.
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