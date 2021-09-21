İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sırtını sıvazladığı kişi FETÖ’cü çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ziyaret esnasında sırtını sıvazladığı kişi Bylock üyeliği sebebiyle polislikten ihraç edilmiş olan bir FETÖ'cü çıktı. Görüntülerde Bank Asya hesabı yüzünden ihraç edildiğini savunan kişinin Van Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verildiği belirtildi. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ''Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür.'' dedi.