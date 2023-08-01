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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu: İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim

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Giriş: 01.08.2023 11:02
14-28 Mayıs’taki tarihi seçimlerde Cumhur İttifakı’na karşı tarumar olan ve içinde birbirine benzemelerin yer aldığı koalisyonda itirafların ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı ve ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na göstermelik destek verenlere bir yenisi daha eklendi. Yeni açıklama İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’dan geldi. Hatipoğlu, telefonla katıldığı bir canlı yayın programında "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" cümlelerini sarf etti.
İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu’na oy verdim
İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim
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