İYİ Parti binasına kurşun soruşturması

İYİ Parti binasına isabet eden kurşunla ilgili soruşturmada gözaltına alınan inşaat bekçisi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İlk ifadesinde de hırsızları korkutmak için ateş ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise olayı siyasi bir ranta dönüştürmeye çalışıp Başkan Erdoğan'ı hedef alan Akşener'i özür dilemeye çağırdı.

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