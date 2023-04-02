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İYİ Parti binasına kurşun soruşturması

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Giriş: 02.04.2023 09:31
İYİ Parti binasına isabet eden kurşunla ilgili soruşturmada gözaltına alınan inşaat bekçisi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İlk ifadesinde de hırsızları korkutmak için ateş ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise olayı siyasi bir ranta dönüştürmeye çalışıp Başkan Erdoğan'ı hedef alan Akşener'i özür dilemeye çağırdı.
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İYİ Parti binasına kurşun soruşturması
İYİ Parti binasına kurşun soruşturması
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