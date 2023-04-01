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İyi Parti binasına 'kurşun' soruşturması

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 12:57
"İYİ Parti'ye kurşun" olayında 7 saatte siyasette neler yaşandı? İl Başkanlığı Binası kurşunlanmış olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk sözleri çok tartışıldı. ''14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakından yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz.' dedi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Prof. Dr. Selami Kuran ve Doç. Dr. Nebi Miş ile detaylandırdık.
İyi Parti binasına ’kurşun’ soruşturması
İyi Parti binasına 'kurşun' soruşturması
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