İtirafçının kardeşi A Haber’de: Abim para almadı tehdit edildi!

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken gelişmeler art arda gelmeye devam ediyor. Narin cinayetinde ki itirafaçı Nevzat B.'nin kardeşi A Haber'de tüm gerçekleri anlatıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinin sözlerini canlı yayında aktardı. Sinan Yılmaz "Abim hayatta paraya tenezzül etmez. Para teklif etmiş muhtar abim kabul etmemiş ve tehdit edilmiş. Ailesi de işin içine girdi ve tehdit edildi muhtar tarafından. Karakola gittiğini ifade verdiğini söyledi abim. Abimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik hele ki muhtar ve abim kardeş gibiydi." ifadelerini kullandı.

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