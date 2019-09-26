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26.09.2019

İtalyan yerbilimci profesör depreme böyle yakalandı! İşte o anlar

İstanbul 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsılırken komşu il Kocaeli’de, Kocaeli Üniversitesi’nin düzenlediği sempozyumda depremle ilgili bilgiler veren İtalyan yerbilimci Prof.Dr.Dario Albarello depreme kürsüde yakalandı. İşte o anlar…

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