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26.09.2019
İtalyan yerbilimci profesör depreme böyle yakalandı! İşte o anlar
İstanbul 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsılırken komşu il Kocaeli’de, Kocaeli Üniversitesi’nin düzenlediği sempozyumda depremle ilgili bilgiler veren İtalyan yerbilimci Prof.Dr.Dario Albarello depreme kürsüde yakalandı. İşte o anlar…
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