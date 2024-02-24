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İtalya’da sağlık sistemi alarm veriyor! Artan vakalar uzayan acil servis kuyrukları

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 15:41
İtalya'da sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıların yanı sıra bir de ilaç temini sorunu yaşanıyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'da hem acil servislere hem de eczanelere gitti. Yaşanan sıkıntıyı uzmanlarla konuştu. İşte tüm detaylar…
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