İtalya’da sağlık sistemi alarm veriyor! Artan vakalar uzayan acil servis kuyrukları

İtalya'da sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıların yanı sıra bir de ilaç temini sorunu yaşanıyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'da hem acil servislere hem de eczanelere gitti. Yaşanan sıkıntıyı uzmanlarla konuştu. İşte tüm detaylar…

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