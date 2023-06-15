15 Haziran 2023, Perşembe
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İsviçre'de Başkan Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan alçak provokasyon! İsviçre Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı
İsviçre'nin Zürih kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan alçak provokasyonlar düzenlendi. Başkan Erdoğan'a benzettikleri kuklayı ve Türk bayrağını yakan terör örgütü PKK yandaşları, İngilizce "Kill Erdoğan" (Erdoğan'ı öldürün) pankartı açtı. Yaşanan gelişmenin üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban'da aktardı.